Разгул курдских боевиков у границ Сирии и Турции стал возможен благодаря США, заявил эксперт

Бывший руководитель Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ, военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с «Народными Новостями» заявил, что виновниками хаоса в Сирии являются США.

По его словам, происходящие в последние несколько лет на Ближнем Востоке процессы являются управляемыми, в том числе и произвол курдских боевиков.

Хатылев уверен, что на Западе рассчитывают, что их действия приведут к новому витку «цветных революций». При этом он отметил, что пока точно утверждать, какие задачи на Ближнем Востоке ставят перед собой США, сложно.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия переиграла США на Ближнем Востоке по всем позициям, а также там испытала новое вооружение, тогда как США отнеслись к этому «спустя рукава». «Сказать, какую точно они ставят себе задачу, трудно», - отметил он.

По мнению Хатылева, результат будет виден через две недели. США сейчас вступает во время выборов, и Ближний Восток может стать местом противостояния демократов с республиканцами, подчеркнул эксперт.

Турция 9 октября начала военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских боевиков, которые захватили земли арабов-суннитов под предлогом борьбы с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Вместо заявленной борьбы с террористами, курдские бандформирования стали дискриминировать население, живущее на границе Сирии и Турции.