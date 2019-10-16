Курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирии, считает эксперт

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию «НьюИнформ» оценил ход антитеррористической операции Турции в Сирии.

Военный эксперт, комментируя операцию Анкары на севере САР, заявил о об опытности, натренированности и оснащенности турецкой военной машины. По его словам, с точки зрения военных возможностей Турции поставленные боевые задачи будут успешно реализованы.

Коротченко заявил, что никакое сопротивление курдских боевиков не сможет противостоять турецкой армии, поскольку в тех местах, где они встречают сопротивление, вызывается авиация и подтягивается артиллерия, в том числе танки. По его словам, вооруженные отрядов курдов не обладают возможностями для противодействия превосходно оснащенной и опытной турецкой армии.

Эксперт отметил, что ночные вылазки курдских боевиков также будут безуспешны, поскольку турки оснащены электроникой и оптикой ночного видения.