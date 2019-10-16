Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

 Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования

Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования
Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирии, считает эксперт

Курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирии, считает эксперт

 Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге

Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге
Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

 Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования

Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования
Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирии, считает эксперт

Курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирии, считает эксперт

 Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге

Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге
7:14   16 Октября 2019
Весь мир

Курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирии, считает эксперт

Курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирии, считает эксперт

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью изданию «НьюИнформ» оценил ход антитеррористической операции Турции в Сирии.

Военный эксперт, комментируя операцию Анкары на севере САР, заявил о об опытности, натренированности и оснащенности турецкой военной машины. По его словам, с точки зрения военных возможностей Турции поставленные боевые задачи будут успешно реализованы.

Коротченко заявил, что никакое сопротивление курдских боевиков не сможет противостоять турецкой армии, поскольку в тех местах, где они встречают сопротивление, вызывается авиация и подтягивается артиллерия, в том числе танки. По его словам, вооруженные отрядов курдов не обладают возможностями для противодействия превосходно оснащенной и опытной турецкой армии.

Эксперт отметил, что ночные вылазки курдских боевиков также будут безуспешны, поскольку турки оснащены электроникой и оптикой ночного видения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...