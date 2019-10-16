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Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

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 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

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Курды не смогут противостоять турецкой армии в Сирии, считает эксперт

 Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге

Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге
6:40   16 Октября 2019
Весь мир

Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге

Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге

Палата представителей США приняла резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге. Об этом сообщается на странице палаты в Twitter.

В одной из резолюций конгрессмены призывают запретить выдачу лицензий на экспорт части военной продукции и услуг различным силовым ведомствам в Гонконге, таким как полиция, департамент исправительных учреждений и летную службу правительства острова.

Вторая резолюция осуждает китайское вмешательство в дела Гонконга и поддерживает право народа региона на протесты, а также признает двусторонние отношения между США и Гонконгом.

Согласно третьей резолюции, госсекретарь США будет обязан ежегодно оценивать специальный статус Гонконга, а также проверять, использовала ли КНР статус региона для того, чтобы обойти экспортный контроль и американские санкции.

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Автор: Олег Королев
#сша #гонконг #палата представителей сша

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