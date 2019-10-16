Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге

Палата представителей США приняла резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге. Об этом сообщается на странице палаты в Twitter.

В одной из резолюций конгрессмены призывают запретить выдачу лицензий на экспорт части военной продукции и услуг различным силовым ведомствам в Гонконге, таким как полиция, департамент исправительных учреждений и летную службу правительства острова.

Вторая резолюция осуждает китайское вмешательство в дела Гонконга и поддерживает право народа региона на протесты, а также признает двусторонние отношения между США и Гонконгом.

Согласно третьей резолюции, госсекретарь США будет обязан ежегодно оценивать специальный статус Гонконга, а также проверять, использовала ли КНР статус региона для того, чтобы обойти экспортный контроль и американские санкции.