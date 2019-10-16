Эксперты назвали причины борьбы Турции с курдскими боевиками в Сирии

Кандидат исторических наук Станислав Хатунцев и доцент РГГУ Сергей Серегичев рассказали «Политэксперту» о причинах начала турецкой антитеррористической операции, проводимой против курдских боевиков в Сирии.

Серегичев отметил, что проводимая Турцией операция действительно является антитеррористической. По его словам, в начале сирийских событий курды вошли на территории арабских племен, и сейчас турки хотят освободить эти территории, поскольку опасаются терактов в курортных зонах Турции - в частности, они могут взорвать гостиницы и сбить садящиеся в аэропорту самолеты. «Прожженным боевикам, которые вырезают турецкий спецназ, это не проблема сделать», - подчеркнул он.

В свою очередь историк и публицист Хатунцев отметил жизненную необходимость данной операции. По его словам, удивительно то, что операция началась только сейчас, поскольку конфликт назрел уже давно.

Он отметил безусловность того факта, что курдские боевики являются противниками Турции и союзниками действующей в Турции РПК. Эксперт заявил, что территория сирийского Курдистана во многом является базой для РПК, где партия также получает оружие. «Эта операция носит цель обезопасить Турцию от этой курдской угрозы, которая противостоит турецкому единству», - заявил Хатунцев.

По его словам, США «не с руки »поддерживать турков, потому что те усиливают свои позиции. С другой стороны, выступать против Эрдогана открыто в военном ключе для них невыгодно. Эксперт отметил, что США воевать за курдов не намерены, поскольку те были выгодны ситуационно.