Байден предрек НАТО распад в случае переизбрания Трампа

Кандидат от Демократической партии США в президенты, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа в следующем году НАТО перестанет существовать.

Байден на дебатах кандидатов от Демократической партии заявил, что в случае переизбрания Трампа «не будет никакого НАТО», из-за чего у США «будут настоящие проблемы».

Также бывший вице-президент назвал Трампа «сумашедшим и эксцентричным президентом», который ничего не понимает во внешней политике и действует, боясь не победить.

При этом Байден отмечает, что Трамп критиковал НАТО и вместе с этим позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.

Кандидат от демократов выступил в защиту принятых до Трампа решений о вводе войск США в Сирию, Ирак и Афганистан для борьбы с террористами.

Конгрессмены-демократы начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он добивался в личных политических целях от украинского руководства расследования в отношении сына Байдена, который работал в энергетической компании Burisma.