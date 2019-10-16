Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

 Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования

Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования
Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Эксперты назвали причины борьбы Турции с курдскими боевиками в Сирии

Эксперты назвали причины борьбы Турции с курдскими боевиками в Сирии

Байден предрек НАТО распад в случае переизбрания Трампа

Байден предрек НАТО распад в случае переизбрания Трампа
Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

 Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования

Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования
Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Эксперты назвали причины борьбы Турции с курдскими боевиками в Сирии

Эксперты назвали причины борьбы Турции с курдскими боевиками в Сирии

Байден предрек НАТО распад в случае переизбрания Трампа

Байден предрек НАТО распад в случае переизбрания Трампа
5:41   16 Октября 2019
Весь мир

Байден предрек НАТО распад в случае переизбрания Трампа

Байден предрек НАТО распад в случае переизбрания Трампа

Кандидат от Демократической партии США в президенты, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что в случае переизбрания Дональда Трампа в следующем году НАТО перестанет существовать.

Байден на дебатах кандидатов от Демократической партии заявил, что в случае переизбрания Трампа «не будет никакого НАТО», из-за чего у США «будут настоящие проблемы».

Также бывший вице-президент назвал Трампа «сумашедшим и эксцентричным президентом», который ничего не понимает во внешней политике и действует, боясь не победить.

При этом Байден отмечает, что Трамп критиковал НАТО и вместе с этим позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.

Кандидат от демократов выступил в защиту принятых до Трампа решений о вводе войск США в Сирию, Ирак и Афганистан для борьбы с террористами.

Конгрессмены-демократы начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он добивался в личных политических целях от украинского руководства расследования в отношении сына Байдена, который работал в энергетической компании Burisma.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#нато #байден #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...