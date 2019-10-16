Курдские боевики в Сирии стали «пороховой бочкой» для стран Ближнего Востока, заявил эксперт

Курдские бандформирования в Сирии стали для Турции и всего Ближнего Востока пороховой бочкой. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов в интервью ИА «Экономика сегодня».

По словам востоковеда, роль вооруженных формирований курдов в сирийских событиях была неоднозначной. Схема их применения была разработана в США, Пентагон нашел в курдских боевиках лояльного и нетребовательного союзника, чьими руками можно проводить военные операции.

Он отметил, что отряды курдов крайне неохотно уничтожали сторонников ИГ* - данный вариант применялся только к самым радикальным формированиям. В ряде случаев сторонники ИГ мирно сдавали населенные пункты курдам, надеясь на защиту США по принципу «враг моего врага – мой друг». Образцов отметил, что террористы понимали, что подобного варианта они не дождусь от сирийской армии и российских ВКС.

Эксперт отмечает, что в Сирии курды составляли всего лишь девять процентов от общего населения. До войны они концентрировались в кантонах Африн, Кобани и Джазира. Однако, после начала масштабных боестолкновений, лидеры курдских вооруженных формирований стали надеяться на создание собственной автономии и в будущем - государства. Их необоснованные амбиции подкрепляли США.

Специалист подчеркивает, что Вашингтон преследовал в Сирии целый ряд геополитических и экономических целей, при этом заявленная борьба с терроризмом не являлась для нее главной задачей. По его словам, по этой причине полевые командиры формирований курдов часто вели в американских интересах ту же деятельность, что и ИГ*. Турция открыто заявляет о связях турецких курдов с сирийскими, подчеркнул он.

Образцов заявил, что после предательства США курдские боевые отряды надеются на некие договоренности с властями Сирии. При этом они закрывают глаза на то, что Москва и Дамаск неоднократно предлагали им союз ради достижения мира.

«И сейчас на Ближнем Востоке не найдется желающих заключить союз с этими "партнерами", справедливо полагая, что они – потенциальная "пороховая бочка" для региона», - заключил эксперт.

*«Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ.