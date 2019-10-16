Семь лет назад «Газпрому» отключали иностранную технику через спутник

Российской компании «Газпром» в 2012 году через спутник отключили произведенные австрийской компанией LMF мобильные компрессорные станции, из-за чего пришлось вести разработку отечественного аналога.

В компании рассказали РИА «Новости», что станции использовались при ремонте газопроводов. Производитель отключил их дистанционно в процессе испытания.

Опытный образец новых компрессорных станций уже создан в республике Татарстан. Руководство НПП «Компрессор» на встрече в Иннополисе рассказало о разработке и запросило помощь для проекта.

Замгалвы правления «Газпрома» Виталий Маркелов отметил, что станции производства НПП «Компрессор» имеют более высокие экономические показатели, чем их ностранные аналоги. По его словам, новейшая разработки могут заменить австрийские компрессоры LMF.

Ранее сообщалось, что Татарстан и «Газпром» организуют совместные перевозки туристов с помощью судов на СПГ.