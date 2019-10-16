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4:15   16 Октября 2019
Весь мир

США «кинули» курдов под турецкую военную машину, заявил эксперт

США «кинули» курдов под турецкую военную машину, заявил эксперт

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью агентству «НьюИнформ» рассказал о возможных последствиях переговоров между сирийскими властями и курдами.

Во вторник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что турецкая антитеррористическая операция «Источник мира», которая проводится на севере Сирии, вынудила курдов идти на переговоры с Дамаском.

По словам Коротченко, если курды будут занимать реалистичную позицию, то это приведет к тому, что они должны уйти под протекцию Дамаска. Он отметил, что в соответствии с этим позиция сирийского правительства состоит в том, что курдские формирования должны быть демилитаризированы, а наиболее боеспособные подразделения в перспективе могут интегрированы в состав сирийской армии.

Эксперт отметил, что американцы, которые сразу же после начала турецкой операции в Сирии начали выводить свои войска с территории САР, попросту подставили курдов. «Американцы их просто кинули и подставили», - подчеркнул он.

По словам Коротченко, курдские боевики не могут сопротивляться турецкой военной машине со своим вооружением. «Разумеется, они все могут погибнуть в бою, но практическая ценность такого решения будет неочевидна», - считает эксперт.

Он отметил, что при данных условиях единственный вариант - это полномасштабные переговоры с Дамаском при посредничестве российских военных и далее интегрироваться единую Сирию. В противном случае им придется либо быть уничтоженными турецкой армией, либо строить «новую Сирию».

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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