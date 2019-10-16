ООН объявила о завершении 15-летней миротворческой миссии на Гаити

ООН объявила о завершении миротворческой миссии в карибском государстве Гаити, которая продлилась 15 лет. Об этом сообщается на официальном сайте всемирной организации.

Вместо миротворческой миссии в стране будет политическая, целью которой станет дальнейшее развитие прогресса по укреплению стабильности, безопасности, принципа верховенства праава и организации управления, достигнутого властями Гаити.

ООН отмечает позитивный вклад миссии в стране, подчеркивая роль миротворцев в ликвидации последствий землетрясения на Гаити в 2010 году, а также при обеспечении безопасности во время голосования.

При этом граждане Гаити направили в Верховный суд США против миссии иск, обвинив ее в заражении холерой в 2010 году. Так, эпидемия затронула около семисот тысяч гаитянцев, ее жертвами стали не менее 8,4 тысячи. По мнению местных жителей, источником заболевания стали военнослужащие из Непала, которые загрязнили основную реку государства канализационными водами с базы ООН.

Миссия ООН в Гаити была учреждена 1 июня 2004 года. Ей были переданы полномочия Многонациональных временных сил, созданных в феврале 2004, после разгоревшегося в стране вооруженного конфликта.