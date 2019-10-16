Генсек ООН поддержал позицию РФ по отказу США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе ГА ООН, заявил ил журналистам зампостпреда РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась ситуация с невыдачей американских виз дипломатам.

По словам Кузьмина, российская сторона смогла убедить широкий круг в том, что Москва стоит на правильных позициях, что ее требования справедливы и что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире.

Дипломат отметил, что было озвучено заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, который целиком разделил позицию россиян.

Зампоспреда также отметил абсурдность заявления США о том, что визы были невыданы по соображениям безопасности. По его словам, этот несерьезный аргумент рассматривается исключительно как оговорка.

В ходе текущей сессии ГА ООН США не выдали визы 18 дипломатам из РФ, в том числе - членам делегации для работы в комитетах по разоружению и по правовым вопросам.