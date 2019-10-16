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3:46   16 Октября 2019
Весь мир

Генсек ООН поддержал позицию РФ по отказу США выдать визы дипломатам

Генсек ООН поддержал позицию РФ по отказу США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе ГА ООН, заявил ил журналистам зампостпреда РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась ситуация с невыдачей американских виз дипломатам.

По словам Кузьмина, российская сторона смогла убедить широкий круг в том, что Москва стоит на правильных позициях, что ее требования справедливы и что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире.

Дипломат отметил, что было озвучено заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, который целиком разделил позицию россиян.

Зампоспреда также отметил абсурдность заявления США о том, что визы были невыданы по соображениям безопасности. По его словам, этот несерьезный аргумент рассматривается исключительно как оговорка.

В ходе текущей сессии ГА ООН США не выдали визы 18 дипломатам из РФ, в том числе - членам делегации для работы в комитетах по разоружению и по правовым вопросам.

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Автор: Олег Королев
#сша #га оон #отказ в визе

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