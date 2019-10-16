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Террорист Хадии не может представлять Ливию на саммите «Россия – Африка», считает эксперт

Террорист Хадии не может представлять Ливию на саммите «Россия – Африка», считает эксперт

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3:13   16 Октября 2019
Весь мир

Террорист Хадии не может представлять Ливию на саммите «Россия – Африка», считает эксперт

Террорист Хадии не может представлять Ливию на саммите «Россия – Африка», считает эксперт

Боевику так называемого Правительства национального согласия Шабану Хадии нет места на саммите «Россия – Африка», заявил в интервью агентству «Инфореактор» представитель фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Ранее стало известно, что в качестве выступающего на саммите «Россия-Африка» в Сочи от Ливии был заявлен Шабан Хадиа, который является заместителем секретаря ПНС. После анализа его биографии выяснилось, что он в прошлом занимался похищением дипломатов и был замешан в связях с террористическими группировками. Согласно докладу ООН, Хадиа является соратником главаря экстремистской группировки RADA Абдэльрауфа Кары. Данное формирование контролирует расположенную в Ливии тюрьму «Митига», в которой сейчас незаконно удерживаются российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» заявил, что подобным террористам нет места на мероприятии, в котором будут решаться вопросы развития Африки. По словам Простакова, нет ничего необычного в том, что ПНС, организовавший похищение россиян, будет представлять связанный с террористами человек, который также похищал людей, в том числе сотрудников ООН.

Специалист подчеркнул, что диалог с так называемым Правительством национального согласия возможен только после деятельного раскаяния и конструктивных шагов, направленных на мирное урегулирования.

По его словам, российские дипломаты имеют достаточный опыт в посредничестве при подобных ситуациях. Однако, по его мнению, для саммита Россия-Африка фигура Хадиа является неприемлемой и сомнительной с точки зрения достижения какого-либо практического результата.

В Ливии с 2011 года, с момента свержения и убийства лидера Муммара Каддафи, продолжается гражданская война. На данный момент в стране царит двоевластие: восток контролирует избранная народом Палата представителей и Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Северо-запад находится в руках боевиков ПНС во главе с Файезом ас-Сараджем.

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Автор: Олег Королев
#ливия #пнс

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