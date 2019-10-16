Эксперт оценил перенос финала Лиги Чемпионов из Турции из-за операции против курдов

Вопрос о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула из-за операции Турции против курдских боевиков в Сирии лежит в политической плоскости. Об этом рассказал в интервью ФАН почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

УЕФА рассмотрит вопрос о проведении финалаЛиги чемпионов сезона-2019/20 в Стамбуле после того, как Турция начала антитеррористическую операцию в Сирии. Чиновников организации также смущает военное приветствие футболистов сборной Турции во время отборочных матчей к Евро-2020.

Колосков отмечает, что вопрос о переносе места проведения матча очень сложный и лежит в политической плоскости. По его словам, перенос финала Лиги чемпионов может произойти, но для этого нужны «очень веские основания» - такие как санкции в отношении Турции со стороны ЕС и вмешательство ООН.

Колосков отмечает, что ключевое значение имеет вопрос безопасности болельщиков и команд на самом матче. По его словам, если угроза безопасности будет, то отмена проведения мероприятия возможна. При этом он подчеркнул, что подобные решения не принимаются быстро.

«Стадионов, которые готовы принять финал, довольно много», - отметил эксперт.

Девятого октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является борьба с курдскими боевикам, которые сотрудничают с террористами ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Анкара хочет создать буферную зону, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Известно, что курдские боевики выводили террористов из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, а на захваченных территориях угнетали арабов-суннитов.