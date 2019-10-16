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2:13   16 Октября 2019
Россия

Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования

Отец сбитого полицейским ребенка в Кировской области рассказал подробности расследования

Отец якобы «пьяного» мальчика, сбитого полицейским в Кировской области, рассказал телеканалу 360 о расследовании уголовного дела.

Инцидент произошел 13 июля в селе Буйское (Уржумский район Кировской области). Катавшийся на велосипеде шестилетний мальчик выехал на дорогу, после чего попал под колеса автомобиля. В результате он скончался на месте от полученных травм. Экспертиза выявила у ребенка в крови 0,51 промилле этанола. Из-за недоверия родственников к результатам экспертизы дело под свой контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

В интервью телеканалу 360 Владимир, отец мальчика, рассказал, что разведен с матерью погибшего ребенка. Он постоянно забирал ребенка на летние и зимние каникулы в деревню к бабушке. Тринадцатого июля Владимир находился в Нижнем Новгороде, где он работал строителем. О гибели Вани он узнал от своей матери, после этого он тут же отправился домой.

Владимир рассказал, что следователь сразу заявил, что ему придется «находить общий язык» с человеком, который убил его ребенка. Тогда же он заполнил документ, по которому его признали потерпевшим - других документов ему не предоставляли.

По его словам, тогда же в деле появились другие странности: при первом следователи фамилия полицейского была Мельников, но когда следователь поменялся, она стала Меньшиков. Следователи заявили ему, что была допущена ошибка. После этого более они не выходили на контакт с ним.

По словам Владимира, новым следователем по делу стала девушка. Когда он вошел в кабинет, то увидел документы с технической экспертизой на столе. Он отметил, что документы были готовы 15 августа, но о них ему рассказали только 4 октября.

Владимир рассказал, что отказался подписывать документ, увидев запись про 0,51 промилле алкоголя. Следователь отказывалась делать копии документов.

Также он сообщил о странностях при проведении следственного эксперимента. Так, для ее проведения был выбран более старший ребенок на более крупном велосипеде. «Как я понял, они хотели доказать, что превышение было у ребенка, а не у водителя», - рассказал он.

Мужчина рассказал, что он решил действовать через СМИ и социальные сети, чтобы добиться справедливости. Именно там и появились документы с результатами экспертизы, где говорится, что у ребенка обнаружили 0,51 промилле этанола.

Региональный главк МВД сообщил, что автомобилем, который сбил мальчика, управлял отправившийся в отпуск майор полиции. После аварии он прошел медицинское освидетельствование, которое показало его трезвость. По предварительным данным, он не имел реальной возможности предотвратить столкновение. Отмечается, что полицейский продолжает оставаться на службе.

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Автор: Олег Королев
#кировская область

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