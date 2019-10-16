Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко связал смерти детей от болезней, связанных с немытыми руками, с культурой

Онищенко связал смерти детей от болезней, связанных с немытыми руками, с культурой

 Человек искусства Евгений Гришковец стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Человек искусства Евгений Гришковец стал новым героем рубрики ФАН о патриотах
Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Операция против курдов у Манбиджа тщательно продумана Турцией, заявил депутат ГД РФ

Операция против курдов у Манбиджа тщательно продумана Турцией, заявил депутат ГД РФ

 Лукашенко подтвердил в ситуации с Богачевой свою близость к России, заявила эксперт

Лукашенко подтвердил в ситуации с Богачевой свою близость к России, заявила эксперт
Онищенко связал смерти детей от болезней, связанных с немытыми руками, с культурой

Онищенко связал смерти детей от болезней, связанных с немытыми руками, с культурой

 Человек искусства Евгений Гришковец стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Человек искусства Евгений Гришковец стал новым героем рубрики ФАН о патриотах
Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Операция против курдов у Манбиджа тщательно продумана Турцией, заявил депутат ГД РФ

Операция против курдов у Манбиджа тщательно продумана Турцией, заявил депутат ГД РФ

 Лукашенко подтвердил в ситуации с Богачевой свою близость к России, заявила эксперт

Лукашенко подтвердил в ситуации с Богачевой свою близость к России, заявила эксперт
1:39   16 Октября 2019
Весь мир

Операция против курдов у Манбиджа тщательно продумана Турцией, заявил депутат ГД РФ

Операция против курдов у Манбиджа тщательно продумана Турцией, заявил депутат ГД РФ

Операция против курдов-боевиков в районе сирийского Манбиджа была тщательно продумана Турцией, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью агентству «Народные новости».

Депутат напомнил слова президента России Владимира Путина, который подчеркивал, что все последствия данной антитеррористической операции в Сирии были тщательно продуманы Анкарой.

Швыткин подчеркнул, что с начала конфликта в Сирии курды были неуправляемы, а точнее - «управлялись сами по себе». По его словам, Турция своей операцией решает задачу обезопасить и создать зону безопасности вокруг своих границ.

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции  «Источник мира». Ее целью является создание буферной зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировка трассы М-4 вдоль нее, которую боевики часто используют при доставке боеприпасов.

Курдские боевики под предлогом «борьбы» с ИГ* захватили восточное побережье реки Евфрат. На деле вооруженные отряды курдов не участвовали в борьбе с террористами. Вместо этого они оказывали давление на местное арабское население и ликвидировали разве что самых радикальных сторонников ИГ*.

Ранее ФАН обнародовал видеозапись, сделанную военнослужащими Сирийской арабской армии в Манбидже. Сирийские подразделения укрепляют свои позиции в городе, освобожденном от курдских боевиков. Тяжелая бронетехника и вооружение стягиваются к населенному пункту.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #манбидж #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...