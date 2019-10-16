Лукашенко подтвердил в ситуации с Богачевой свою близость к России, заявила эксперт

Интерпол мог не сообщать Белоруссии причину задержания россиянки Анны Богачевой, заявила в интервью ФАН политический аналитик Анна Сочина. Позиция президента Александра Лукашенко в значительной степени повлияла на то, что Богачеву вскоре отпустили.

Пятнадцатого октября гражданка РФ Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц столицы Белоруссии по запросу Интерпола. Ее адвокат рассказал, что россиянку задержали в Минске по сфабрикованному в США делу о якобы «российском вмешательстве» во внутренние дела США. Позже посольство РФ в Белоруссии сообщило, что россиянка находится на свободе в полной безопасности. Позже стало известно, что у прокуратура Белоруссии не нашла оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей и последующей выдаче.

В компетенции Интерпола находятся только уголовные дела, тогда как «дело Богачевой» носит сугубо политический характер. Политический аналитик интернет-издания Politrussia Анна Сочина в интервью ФАН заявила, что Минск вовремя одумался и отпустил россиянку. По ее мнению, белорусские власти, столкнувшись с незаконными и преступными действиями, заняли грамотную позицию и поступили разумно.

Сочина отметила, что тот факт, что в Белоруссии по запросу Интерпола в принципе была задержана россиянка, являлся очень странным, однако в Минске вовремя одумались и отпустили ее. По ее словам, тогда же «стало понятно, что вектор Белоруссии все же пророссийский».

Политический эксперт отметила, что бытует мнение о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко якобы «вынужденно повернулся лицом к Западу». Она подчеркнула, что на самом деле он понимает, что Россия гораздо ближе Белоруссии, а значит, логичнее быть с ней.

Также Сочина предположила, что в самом Мнске могли не знать о причинах выдачи запроса на задержание Богачевой. Так, прокуратура Минска этот запрос исполнила, поскольку все члены организации обязаны это делать, но когда уже разобрались в чем дело, то Богачеву сразу же отпустили. «То есть в Минске действительно могли и не знать, за что ее задерживают», - заключила Сочина.

В ситуации с Богачевой Лукашенко продемонстрировал грамотную политику и разобрался в ситуации, поскольку России и Белоруссия всегда сотрудничали и помогали друг другу во многих вопросах. Таким образом, Минск вовремя одумался и занял грамотную позицию в отношении американской преступной политики.

В свою очередь депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил, что Интерпол по сути является «уголовным механизмом обеспечения политических целей США». По его словам, ситуация в очередной раз демонстрирует, что США пытаются действовать незаконными методами.