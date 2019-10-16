Белоруссия не пошла пошла на поводу у США в деле Богачевой, заявил Вассерман

Политический консультант и публицист Александр Вассерман уверен, что за незаконным задержанием Богачевой стоит американское ведомство Интерпол. Об этом он рассказал в интервью «Политэксперту».

Во вторник в Минске Анна Богачева, которая попала под американские санкции, была задержана Интерполом по запросу США. Адвокат Богачевой, сообщил, что его подзащитную заключили под стражу из-за сфабрикованного в Штатах дела о якобы «вмешательстве» россиян во внутренние дела США.

Позже сама Богачева рассказала, что белорусская сторона не имеет к ней претензий. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что никакой экстрадиции сейчас и впредь не будет, россияне смогут спокойно посещать Белоруссию, что может гарантировать политика Лукашенко. Президент Белоруссии неоднократно подчеркивал, что Москва и Минск союзники, именно поэтому ситуация с Богачевой разрешилась сразу через несколько часов.

По информации «Политики Сегодня», узнав о ситуации с задержанием Богачевой, в администрации Лукашенко запросили всю необходимую информацию во всех белорусских профильных структурах, которые могли бы участвовать в данных процессах. Спустя несколько часов Богачева официально подтвердила посольству РФ, что она находится на свободе.

Белоруссия не пойдет на поводу США и всегда прислушается к к союзному государству. Личное отношение Лукашенко к РФ и его грамотная политика говорят о том, что россияне могут не бояться и спокойно находиться в стране. В подтверждение этому Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что не нашла каких-либо оснований для ареста Богачевой. . Адвокат россиянки подчеркнула, что Интерпол действовал незаконно, поскольку обвинение было политическим и находилось вне его юрисдикции.

Публицист Анатолий Вассерман согласен с данным мнением. В интервью «ПолитЭксперту» он рассказал, что ситуация произошла в рамках действующих законов и международных отношений -согласно правилам, при обнаружении человека, объявленного в международный розыск, его сначала необходимо задержать, а после - разобраться в инциденте, как это сделали в Минске.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае единственные, кто нарушил правила - это Интерпол. По его словам, подобные запросы рассылаются через ведомство, и через международную организацию полицейских служб. Он отметил, что по правилам организации, запросы на розыск по политическим мотивам распространять нельзя.

Вассерман заявил, что что в ситуации с Богачевой Интерпол должен нести ответственность. «Если запрос на розыск есть, то человека необходимо задержать и доставить в надзорный орган, что и сделала белорусская сторона», - подчеркнул он. Эксперт отметил, что правомерность запроса нельзя определять без участия человека.

Также Вассерман подчеркнул, что Минск все сделал закону: он обезопасил Богачеву, предоставил информацию российским посольству и консульству, разобрался в ситуации и не пошел на поводу у США. Политический консультант уверен, что если бы было какое-то отклонение от правил, тогда стоило бы что-то говорить. Таким образом, Лукашенко продемонстрировал грамотную политику и разобрался в ситуации, поскольку Минск и Москва всегда помогали друг другу в любых вопросах.