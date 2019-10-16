Путин и Эрдоган обсудили предотвращение конфликтов между военными силами Турции и Сирии

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе отметили необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран продолжили обсуждение ситуации в Сирии, в том числе на севере страны. Путин и Эрдоган отметили необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями армии Турции и вооруженными силами правительства Сирии на фоне антитеррористической операции Турции против курдов-боевиков.

Президенты подтвердили свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии. Стороны намерены способствовать созыву октябрьской встречи конституционного комитета Сирии в Женеве, которая пройдет под эгидой ООН.

Также Эрдоган принял приглашение Путина посетить в ближайшие дни Москву с рабочим визитом.