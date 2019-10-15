Долгов заявил, что террористам из ливийского ПНС нечего делать на саммите РФ-Африка в Сочи

Представителям Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое опирается на террористические бандформирования, нечего делать на российско-африканском саммите в Сочи, который пройдет 23-24 октября в Сочи.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика Сегодня» заявил Борис Долгов – эксперт Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской академии наук.

Комментируя возможное участие в предстоящем саммите Россия – Африка ливийского террориста Шабана Хадиа, который является соратником главаря организации RADA Абдэльрауфа Кары, удерживающего в тюрьме «Митига» в Триполи двух похищенных российских граждан.

Как стало известно ранее во вторник, в числе представителей десятков африканских стран, чье присутствие ожидается на предстоящем саммите в Сочи, оказался представитель ливийского Правительства национального согласия Шабан Хадиа, о связи которого с террористами упоминалось еще в 2015 году в докладе Совбеза ООН по ситуации в Ливии

До этого, как выяснили журналисты ФАН, Хадиа был задержан египетскими правоохранительными органами по подозрению в связях с запрещенной в России террористической группировкой Аль-Каида*, но тогда его отпустили по обмену, после того, как члены его банды похитили нескольких сотрудников египетского посольства в Триполи.

Также банда Хадиа причастна к похищению нескольких иностранцев, которые работали в Ливии под эгидой ООН, и организовывала нападения на иностранные посольства. Именно Шабан Хадиа и Абдэльрауф Кара считаются основными командирами группировки «Фаджра». При этом Кара удерживает в подконтрольной его группировке RADA тюрьме «Митига» двух россиян сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) – социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Хасана Али Суэйфана – похищенных в Триполи.

Ранее во вторник обращение с призывом не допустить участия в саммите Россия – Африка тесно связанного с террористами и похитителями людей Шабана Хадиа опубликовал глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Комментируя ситуацию, Борис Долгов отметил, что Ливия представляет из себя распавшееся государство, а в Правительстве национального согласия присутствуют и радикалы, связанные с террористическими бандформированиями.

«Влияние группировок внутри ПНС усиливается, а в Триполи все сильнее предпочитают опираться на вооруженные формирования, которые состоят из подобного контингента, - отметил эксперт, добавив при этом: - Увы, именно поэтому на первый план выходят такие персонажи как Хадиа и Кара, связанные с радикальным исламизмом. Они позиционируют себя как «революционеры, боровшиеся против режима Каддафи», на них опирается ПНС».

При этом Долгов отметил, что причиной разгула бандитизма в Ливии и влияния в Триполи разных террористических группировок можно считать агрессию стран НАТО против этой страны, повлекшую за собой крушение правительства Каддафи.