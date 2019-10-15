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22:54   15 Октября 2019
Весь мир

Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдов-радикалов и США

Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдов-радикалов и США

Митинги в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против присутствия в Сирии курдских террористов и американского военного контингента прошли во вторник по всей стране.

На акции в селе Маррат в провинции Дейр-эз-Зор 15 октября побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщает журналист, с протестом против присутствия в Сирии американских войск и боевиков курдских Демократических сил Сирии (SDF) выступили более тысячи человек. При этом отмечается, что всего несколько десятков километров отделяют населенный пункт Маррат, расположенный восточнее Дейр-эз-Зора на восточном берегу Евфрата, от позиций террористов SDF, а некоторые из местных жителей являются очевидцами преступлений, совершенных курдскими радикалами на сирийской земле.

Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдов-радикалов и США

Также во время митинга население Маррата приветствовало возвращение ряда северных территорий Сирии под контроль Дамаска. Многие участники манифестации принесли с собой сирийские государственные флаги и портреты президента САР Башара Асада.

Ранее во вторник, 15 октября, сообщалось, что правительственные войска взяли под свой контроль порядка 1030 квадратных километров на северо-востоке провинции Алеппо, включая стратегически важный город Манбидж и его окрестности. Также Сирийская арабская армия вошла в расположенные на западном берегу Евфрата Ат-Табку и другие населенные пункты в провинции Ракка.

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Автор: Александр Люблинский
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