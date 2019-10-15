Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдов-радикалов и США

Митинги в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против присутствия в Сирии курдских террористов и американского военного контингента прошли во вторник по всей стране.

На акции в селе Маррат в провинции Дейр-эз-Зор 15 октября побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщает журналист, с протестом против присутствия в Сирии американских войск и боевиков курдских Демократических сил Сирии (SDF) выступили более тысячи человек. При этом отмечается, что всего несколько десятков километров отделяют населенный пункт Маррат, расположенный восточнее Дейр-эз-Зора на восточном берегу Евфрата, от позиций террористов SDF, а некоторые из местных жителей являются очевидцами преступлений, совершенных курдскими радикалами на сирийской земле.

Также во время митинга население Маррата приветствовало возвращение ряда северных территорий Сирии под контроль Дамаска. Многие участники манифестации принесли с собой сирийские государственные флаги и портреты президента САР Башара Асада.

Ранее во вторник, 15 октября, сообщалось, что правительственные войска взяли под свой контроль порядка 1030 квадратных километров на северо-востоке провинции Алеппо, включая стратегически важный город Манбидж и его окрестности. Также Сирийская арабская армия вошла в расположенные на западном берегу Евфрата Ат-Табку и другие населенные пункты в провинции Ракка.