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Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

 Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
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22:02   15 Октября 2019
Политика

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала «Политике Сегодня» о категорически негативном отношении Александра Лукашенко к экстрадиции по обвинениям о «вмешательстве» русских в выборы в США.

«Оно [отношение] категорически негативное. В первую очередь, потому что американцы некогда сами показали пример вмешательства в выборы в чужих странах. И именно в этой связи еще лет 15 назад у Александра Григорьевича сложилось такое мнение», - сказала Эйсмонт, комментируя историю с гражданкой РФ Анной Богачевой, развернувшуюся в Минске.

Лукашенко не допустит экстрадиции россиян в США

«Никто никого экстрадировать не будет», - заверила Эйсмонт и призвала россиян спокойно приезжать в Белоруссию.

О задержании Богачевой в Минске по запросу США, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник. В столицу республики россиянка приехала с мужем и ребенком и остановилась в гостинице. В Штатах Богачева проходит подозреваемой по делу о так называемом вмешательстве в выборы президента в 2016-ом году, следов которого ныне экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер не смог отыскать за два с половиной года, потратив 32 миллиона долларов американских налогоплательщиков.

Задержание Богачевой подтверждали в Генпрокуратуре Белоруссии. Представитель надзорного ведомства Дмитрий Брылев пояснял, что она почти сразу же была освобождена, поскольку не было оснований для ее ареста и экстрадиции в Штаты. Депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин в комментарии «Политике Сегодня» связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США в республике.

По данным «Политики Сегодня», узнав об истории с задержанием Богачевой, в администрации президента Александра Лукашенко запросили всю информацию во всех белорусских профильных структурах, которые потенциально могли участвовать в данных процессах. Через несколько часов Богачева официально подтвердила посольству РФ в Белоруссии, что находится на свободе.

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Автор: Дмитрий Коломиец
#сша #минск #лукашенко #мюллер #богачева

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