Террорист ПНС Хадиа в РФ должен стать участником допроса, а не саммита, считает эксперт

Представители ливийского Правительства национального согласия, связанные с террористами и причастные к похищениям людей, не должны принимать участия в предстоящем форуме «Россия – Африка», который пройдет 23-24 октября при участии представителей всех 54 стран африканского континента.

Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» во вторник вечером высказал член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Напомним: ранее во вторник стало известно, что для участия в предстоящем российско-африканском саммите в Москве ливийское Правительство национального согласия, которое поддерживает боевиков запрещенных в России террористических группировок ИГ, Аль-Каида и Братья-мусульмане, направляет на мероприятие замсекретаря Шабана Хаида – персонажа, представляющего интерес для правоохранителей нескольких стран.

Обращение с просьбой не допустить участие террориста, причастного к похищению в Ливии двух россиян – социолога Фонда Максима Шугалея и его переводчика Самере Хасана Али Суайфане – опубликовал во вторник глава ФЗНЦ (Фонда защиты национальных ценностей) Александр Малькевич.

Как выяснили журналисты ФАН, Хаида причастен к нескольким случаям похищения людей, в частности он руководил бандформированием «Оперативный штаб революционеров Ливии», которые похитили в Триполи шестерых сотрудников египетского посольства, в 2017 году сторонники Хадиа были причастны к похищению группы сотрудников Миссии ООН в окрестностях Триполи. Также в докладе Совбеза ООН о ситуации в Ливии от 2015 года есть упоминание о том, что банда Хадиа совершила нападение на дипломатический персонал других стран.

Комментируя ситуацию, Александ Перенджиев заявил, что Шабана Хадиа можно допустить на саммит лишь при условии, что общаться с ним будут не эксперты, а правоохранители. Необходимо воспользоваться его приездом в Россию, чтобы надавить на него и допросить как положено, подключив при этом общественное мнение, добавил эксперт.

«Террориста нельзя пускать на форум, ему там делать нечего. Пусть приезжает в Россию и в сопровождении правоохранительных органов едет на беседу в Следственный комитет. Там ему устроят свой форум. Пусть там отвечает на вопросы и дает свои экспертные заключения, зафиксировав их в протоколе», - подчеркнул Перенджиев.

По его словам, диалог с Хадима, в любом случае, не будет ни дружественным, ни добрым.