Консерваторы предрекли Британии полвека невзгод после Brexit

Соединенное Королевство готово в выходу из Евросоюза 31 октября. Об этом The Guardian доложил автор законопроекта о шляпах-котелках, которые должны носить все, кто выписывает штраф, Джейкоб Рис-Могг. При премьере Борисе Джонсоне, до прихода к власти сравнивавший никабе с почтовыми ящиками с прорезью для писем, Рис-Могг стал главой фракции консерваторов в парламенте, и теперь говорит от лица правящей партии.

Единая Британия

«Голоса [парламентариев] набраны», — заверил Могг.

Ранее о том, что поддержит сделку в парламенте заявила и королева Елизавета II. И тоже с датой.

«Приоритетом правительства всегда было гарантировать выход Соединенного Королевства из Европейского союза 31 октября», — напоминала королева.

Основным критиком джонсоновского проекта Brexit остается лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Впрочем, как заметила в разговоре с «Политикой Сегодня» руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева, на этот раз слова в парламенте Могга звучали не только для внутрибританского потребления.

«Во первых, нужно отметить, что об этом (о достаточном числе голосов для проведения соглашения по Brexit через британский парламент — прим. ред.) заявил Джейкоб Рис-Могг. Он заявил это для того, чтобы уверить Европейский союз в том, что сделка пройдет. Между тем, газеты уже пишут, что Борис Джонсон (премьер-министр Британии - прим. ред.) уже сделал серьезные уступки Европейскому союзу, и что визитеры из консервативной партии отправились на Даунинг-стрит в резиденцию премьер-министра. О том, примет ли это все сам Европейский союз, еще наверняка сказать нельзя», — заметила Ананьева.

Вторая попытка консерваторов

Консерваторы попытают удачу со сделкой в Евросоюзе уже во второй раз. Ранее правительству Терезы Мэй не удалось добиться от европейских коллег необходимого Лондону результата. Стремление Мэй провести законопроект по выходу страны из ЕС через парламент ее немногочисленные сторонники считали невероятной настойчивостью.

В тщетных попытках провести соглашения Мэй стала подвергаться нападкам не только со стороны активных сторонников Brexit, но, как и Джонсон, со стороны коллег по собственной партии. Главным объектом критики стал вопрос о будущих торговых отношениях с Евросоюзом. План Терезы Мэй предполагал создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров на общих правилах. В свое время это даже привело к отставке ряда членов правительства.

Однако спор о торговле с Евросоюзом стал лишь одним из примеров в длинном списке многочисленных разногласий в парламенте и правительстве Британии о том, как лучше представлять интересы Лондона в данном вопросе. Нерешенный вопрос границы с Ирландией также стал причиной конфликтов и в парламенте, и в рядах консерваторов. В итоге Тереза Мэй потеряла поддержку даже в собственной партии, уходила в отставку со слезами на глазах.

Пессимистичные оценки или попытка оправдать будущие неудачи

Поведавший миру об успехах Джонсона с голосами консерватор Рис-Могг также от лица правящей партии заявил, что в ближайшие полвека ничего хорошего от Brexit ждать не стоит. Ананьева с его оценкой, в принципе, согласна.

«В принципе, можно с ним согласиться, потому что прежде всего нужно будет снова налаживать отношения с Европейским союзом. Потому что сделка, какая бы она не была, предполагает переходный период в два года, в течении которых Британия и Европейский союз должны будут договориться о своих будущих отношениях. Эта сделка не означает, что это все будет окончательно и переговоры закончились. Дальше начнутся переговоры о будущих отношениях», — добавила Ананьева.

Кроме того, эксперт объяснила такой пессимистичный прогноз намерением британских властей, в случае появления проблем, оправдать все неудачи предыдущих лет.