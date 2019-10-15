Человек искусства Евгений Гришковец стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Федеральное агентство новостей в своей рубрике «Образы российского патриотизма» во вторник пишет о Евгении Гришковце – человеке, который к настоящему моменту успел побывать актером, музыкантом, писателем и драматургом, и преуспеть во всех этих сферах деятельности.

В своих произведениях Гришковец пишет о вещах, понятных каждому – о человеке с его радостями и переживаниями, и о Родине.

Спектакли Гришковца, несмотря на то, что в них нет конфликта в привычном театральном понимании, неизменно привлекают внимание. Его первый спектакль, например, «Как я съел собаку» получил сразу две премии «Золотая маска» в номинациях «приз Критиков» и «Новация».

Успех в профессиональном плане не вскружил драматургу головы и не заставил изменить своим убеждениям. В 2014 году после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, Евгений Гришковец не побоялся публично выразить свою однозначно пророссийскую позицию. Это стало причиной того, что от него отвернулись многие европейские коллеги и украинские друзья.

«Почти все мои украинские визави исчезли из поля моего общения, приятельства и дружбы. Кто-то нанес ощутимые душевные раны, кто-то сам исчез с обидой. Но больше было просто проклятий и плевков. Причем односторонних… В мой адрес», - рассказал писатель.

Сначала ему из-за поездки в российский Крым запретили въезд на Украину, а затем опубликовали его личные данные – домашний адрес и телефон – на радикальном сайте Миротворец. Гришковец, тем не менее, не испугался угроз и оскорблений, и отказался изменять своим убеждениям.

«Ощущение Родины — это как религия, и кричать об этом человеку не стоит. Если люди на Украине готовы ударить «колорада», они не любят Родину, они любят идею. А Родина состоит из людей. Не любишь их — не любишь Родину», - считает писатель.

При этом он уверен, что рано или поздно Россия и Украина преодолеют временные трудности и разногласия и наладят отношения.