СК предъявил обвинение участнику акции 27 июля Емельянову в нападении на бойца ОМОН

Следственный комитет предъявил обвинение участнику незаконной акции в Москве 27 июля Владимиру Емельянову в нападении на сотрудника ОМОН. Об этом сообщил его адвокат от правозащитной организации «Агора» Григорий Червонный во вторник, 15 октября.

По его словам, ходатайство СК о мере пресечения будет рассматриваться в среду в Басманном суде. Накануне следователи допросили Емельянова в качестве подозреваемого. Мужчина вину не признал и заявил, что не совершал незаконных действий.

Официальный представитель СК Светлана Петренко 14 октября сообщила о задержании четверых участников незаконной акции в центре столицы 27 июля, еще двое фигурантов скрылись. В качестве подозреваемых задержали Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных и Максима Мартинцова.

По местам жительства мужчин проведены обыски, скоро им предъявят обвинение. Следствие будет добиваться их ареста.

По версии следствия, 27 июля Лесных и Мартинцов напали на росгвардейца и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил другого сотрудника полиции ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов силой удерживал правоохранителя.

Петренко подчеркнула, что незаконные действия участников митинга подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

Напоним, летом в Мосве прокатилас волна несанкционированных митингов, организаторами которых выступили «независимые» кандидаты в Мосгордуму от так называемой «оппозиции» — юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, мундеп Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Их не зарегистрировали на выборы из-за большого числа поддельных подписей, в которых при проверке были обнаружены мертвые и несуществующие москвичи.