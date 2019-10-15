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Связанного с похитителем россиян в Триполи террориста Хадиа не допустят до саммита в Сочи

Связанного с похитителем россиян в Триполи террориста Хадиа не допустят до саммита в Сочи

 Попустительство курдов-боевиков спровоцирует активность ИГ* на северо-востоке Сирии

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21:04   15 Октября 2019
Весь мир

Связанного с похитителем россиян в Триполи террориста Хадиа не допустят до саммита в Сочи

Связанного с похитителем россиян в Триполи террориста Хадиа не допустят до саммита в Сочи

Представителем Ливии на саммите Россия – Африка может выступить заместитель секретаря Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадиа. Человек, неоднократно замеченный в связях с террористическими группировками и боевиками, назначен участником дискуссии «Безопасная Африка».

Соратник Хадии, глава «Агентства по борьбе с организованной преступностью», командир группировки ПНС RADA Абдэльрауф Кара, причастен к незаконному удерживанию в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

В докладе Совбеза ООН от 2015 года о ситуации в Ливии Хадиа упоминается как главарь «Оперативного штаба революционеров Ливии», ведущей силы группировки объединенного оперативного штаба «Фаджр». ПНС прикрывает в стране преступные действия боевиков, в том числе запрещенных в РФ «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

Связанного с похитителем россиян в Триполи террориста Хадиа не допустят до саммита в Сочи

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич напомнил, что ПНС поддерживает силы, которые около пяти месяцев удерживают в тюрьме «Митига» социолога Фонда Максима Шугалея и его переводчика Самере Хасана Али Суайфане. Малькевич призвал не допустить выступления террориста на сочинском саммите.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с изданием «Слово и дело» выразил сомнение в том, что человек с таким прошлым приедет на саммит.

«Если человек имел отношение к терроризму, если человек за это задерживался, то позиция РФ по этому вопросу, если я не ошибаюсь, изменений не претерпевала. Если был доказан факт того, что он является террористом, то я не убежден в том, что эти переговоры состоятся», — считает эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #африка #пнс

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