Представителем Ливии на саммите Россия – Африка может выступить заместитель секретаря Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадиа. Человек, неоднократно замеченный в связях с террористическими группировками и боевиками, назначен участником дискуссии «Безопасная Африка».

Соратник Хадии, глава «Агентства по борьбе с организованной преступностью», командир группировки ПНС RADA Абдэльрауф Кара, причастен к незаконному удерживанию в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

В докладе Совбеза ООН от 2015 года о ситуации в Ливии Хадиа упоминается как главарь «Оперативного штаба революционеров Ливии», ведущей силы группировки объединенного оперативного штаба «Фаджр». ПНС прикрывает в стране преступные действия боевиков, в том числе запрещенных в РФ «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич напомнил, что ПНС поддерживает силы, которые около пяти месяцев удерживают в тюрьме «Митига» социолога Фонда Максима Шугалея и его переводчика Самере Хасана Али Суайфане. Малькевич призвал не допустить выступления террориста на сочинском саммите.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с изданием «Слово и дело» выразил сомнение в том, что человек с таким прошлым приедет на саммит.