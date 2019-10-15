Онищенко связал смерти детей от болезней, связанных с немытыми руками, с культурой

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал опубликованные Роспотребнадзором данные о более чем 1,4 миллионах детских смертей ежегодно из-за болезней, связанных с немытыми руками. В беседе с корреспондентом «Политики сегодня» Онищенко отметил, что такая статистика собрана Всемирной организацией здравоохранения, частью которой являются и российские профильные ведомства.

«Это не данные Роспотребнадзора, потому что он этих данных не имеет ни морального, ни научного права, приводить. Это данные ВОЗ. Ведь что такое ВОЗ? ВОЗ — это коллективный медицинский разум, где и наша составляющая есть», — заметил парламентарий.

По оценке Онищенко, цифра ВОЗ занижена.

«Я считаю, больше. Сколько примерно, нет смысла говорить. Ведь кишечная инфекция — это инфекция стран, где нет медицины как таковой. А если ее там нет, то там некому даже статистику вести. Например, в Индии. Там дикая детская смертность, которая не поддается никакому учету», — объяснил депутат.

В России ситуация намного лучше, чем в мире, добавил депутат. И это заслуга культуры.

«Немытые руки — это кишечная инфекция. Так называемые энтеральные, через рот которые попадали, они были мощным регулятором. Они делали селекцию в грубом понимании. То есть умирали слабые и так далее. Потом мы с вами навели порядок. Совсем недавно и у нас же такое было, особенно в советское время. Я помню, 1980-е годы, когда были у нас среднеазиатские республики. Там же очень высокая была смертность детей. И при рождении и в первые годы жизни тоже было вызвано с этими заболеваниями. Чем больше культура, тем все получается гораздо лучше. И сегодня у нас, допустим, на себя эту роль берут некие капельные инфекции», — добавил эксперт.

Сегодня, заметил спикер, на первом месте среди детской смертности в мире находится корь. От нее умирает ежегодно в мире примерно миллион детей. Глобальная задача нашего времени - провести вакцинацию против кори и ликвидировать ее, добавил Онищенко.

Для России, которая по-прежнему прививается, корь — это болезнь экзотическая, в размерности демографии - актуальнее этическая проблема с абортами.