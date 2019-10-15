Попустительство курдов-боевиков спровоцирует активность ИГ* на северо-востоке Сирии

Уровень террористической активности на северо-востоке Сирии значительно вырос. Это связано с отказом курдских бандформирований от охраны и наблюдения за подпольными ячейками «Исламского государства»* (запрещена в РФ). Специальный корреспондент ФАН в Сирии узнал от местных источников о последних атаках джихадистов в зоне оккупации Отрядов народной самообороны (YPG).

В деревне Касыба в районе населенного пункта Карама к востоку от Ракки, «спящие ячейки» с помощью самодельной бомбы уничтожили автомобиль. В результате атаки были убиты и ранены в сумме 10 членов курдских Демократических сил Сирии (SDF). Еще восточнее от Ракки — около города Джадидат — террористы атаковали колонну нефтевозов курдов. Она следовала из оккупированной боевиками юго-восточной части Сирии, где располагаются крупнейшие нефтяные месторождения.

Кроме того, члены ИГ* обстреляли автомобиль с террористами из Рабочей партии Курдистана (РПК) в городе Хараедж в соседней провинции Дейр-эз-Зор, погибли двое курдов.

Резкое увеличение активности за Евфратом «спящих ячеек» ИГ* вызвано, в том числе, действиями самих курдских радикалов, которые вообще сняли с себя обязательства по охране и контролю за деятельностью остатков крупнейшей в мире террористической группировки.

Военный эксперт, главред информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что курдские бандформирования действительно поставили под большую угрозу ситуацию за Евфратом. В беседе с ФАН он предположил, что активность остатков террористов возрастет.

«Таких нападений ИГ* там станет еще больше, поскольку джихадисты стараются воспользоваться хаосом, связанным с антитеррористической операцией турецкой армии на севере Сирии. Этому также способствуют массовые бегства исламистов из тюрем SDF», – подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, прирост действующих джихадистов за Евфратом, спровоцированный попустительством курдов, серьезно пошатнет обстановку в регионе. Справиться с угрозой сможет лишь правительственная армия Сирии, а до ее прихода, скорее всего, угроза будет только нарастать, уверен эксперт.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

Курдские боевики никогда не воевали против террористов запрещенного в РФ «Исламского госдуарства» (ИГ), напротив, их действия способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать партизанскую войну на территории Сирии.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в РФ.