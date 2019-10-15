Минобороны РФ опубликовало карту с освобожденными от курдов-радикалов территориями Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте карту, на которой отмечены освобожденные от курдов из бандформирований районы Сирии. На карте указаны северо-восточные территории арабской республики, перешедшие под контроль правительственных сил.

Сейчас войска Сирии взяли под управление город Манбидж, а также населенный пункт Ат-Табка в провинции Ракка. Кроме того, сирийская армия взяла под контроль аэродром в окрестностях Ат-Табки, а также три моста и две гидроэлектростанции.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

Курдские боевики никогда не воевали против террористов запрещенного в РФ «Исламского госдуарства» (ИГ), напротив, их действия способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать партизанскую войну на территории Сирии.