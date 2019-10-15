Самонкин счел недопустимым участие соратника похитителя россиян в Ливии в форуме в Сочи

На саммите Россия — Африка, который состоится 23 и 24 октября в Сочи, должна быть определенного рода система безопасности. Такое мнение выразил публицист, политолог и писатель Юрий Самонкин в беседе с «НьюИнформ». Террорист на мероприятии присутствовать не должен, подчеркнул эксперт.

Так он прокомментировал назначение участником сочинского саммита человека, неоднократно замеченного в связях с террористическими группировками и боевиками — заместителя секретаря ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Шабана Хадиа. Его соратник, глава «Агентства по борьбе с организованной преступностью», командир группировки ПНС RADA Абдэльрауф Кара, причастен к незаконному удерживанию в Ливии российских социологов ФЗНЦ.

В докладе Совбеза ООН от 2015 года о ситуации в Ливии Хадиа упоминается как главарь «Оперативного штаба революционеров Ливии», одной из сторон вооруженного конфликта в стране, ведущей силы группировки объединенного оперативного штаба «Фаджр».

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич напомнил, что ПНС поддерживает террористов, которые около пяти месяцев удерживают в тюрьме «Митига» социолога Фонда Максима Шугалея и его переводчика Самере Хасана Али Суайфане. Малькевич написал обращение с просьбой не допустить выступления террориста на мероприятии.

Самонкин в беседе с изданием отметил, что нужно помнить о строгой этике и о нормах международного права и действовать в соответствии с ними. По его словам, присутствие Хадии на саммите недопустимо не только по вопросам морали и этики, но и по вопросам международного дела.

«Моя принципиальная позиция такова: я за конструктивный диалог с любыми руководителями, однако террористы и те, кто устраивал провокации против РФ и кто находится в Российской Федерации в черных списках — недостойны присутствовать от своей страны и вносить предложения в итоговую позицию форума», — уверен собеседник издания.

Участие ливийского боевика в саммите Россия-Африка чревато опасными провокациями, считает эксперт