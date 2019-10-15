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В Торгово-промышленной палате РФ рассказали, как защитить бизнес от оборотней в погонах

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19:36   15 Октября 2019
Россия

В Торгово-промышленной палате РФ рассказали, как защитить бизнес от оборотней в погонах

В Торгово-промышленной палате РФ рассказали, как защитить бизнес от оборотней в погонах

Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, как уберечь бизнес от оборотней в погонах.

«В первую очередь защищаться, объединяться в деловые объединения, союзы, потому что только в объединении мы можем отстоять хоть какие-то и сделать слышимыми наши мнения. В то же время есть институт уполномоченных по защите бизнеса, который возглавляет Борис Титов, есть Торгово-промышленная палата, «Опора России». Предпринимателю не надо думать, что он один на один останется с государством. Нужно поднять голову вверх, посмотреть, кто есть вокруг, почувствовать локоть товарища и объединить наши ряды», — поделился мнением Скляр.

В рамках панельной дискуссии, которая состоялась в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 15 октября, эксперты обсудили факторы развития малого и среднего бизнеса в России. Участники пришли к выводу, что страна испытывает трудности с кадрами и нуждается в реформе системы госзакупок.

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Автор: Максим Сахаров
#бизнес #малый бизнес #опора россии #тпп рф

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