В Торгово-промышленной палате РФ рассказали, как защитить бизнес от оборотней в погонах

Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, как уберечь бизнес от оборотней в погонах.

«В первую очередь защищаться, объединяться в деловые объединения, союзы, потому что только в объединении мы можем отстоять хоть какие-то и сделать слышимыми наши мнения. В то же время есть институт уполномоченных по защите бизнеса, который возглавляет Борис Титов, есть Торгово-промышленная палата, «Опора России». Предпринимателю не надо думать, что он один на один останется с государством. Нужно поднять голову вверх, посмотреть, кто есть вокруг, почувствовать локоть товарища и объединить наши ряды», — поделился мнением Скляр.

В рамках панельной дискуссии, которая состоялась в пресс-центре МИА «Россия сегодня» 15 октября, эксперты обсудили факторы развития малого и среднего бизнеса в России. Участники пришли к выводу, что страна испытывает трудности с кадрами и нуждается в реформе системы госзакупок.