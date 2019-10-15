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19:40   15 Октября 2019
Весь мир

Соратника похитителя россиян в Ливии не ждут на саммите Россия-Африка

Соратника похитителя россиян в Ливии не ждут на саммите Россия-Африка

Заместитель секретаря ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадиа оказался участником саммита «Россия — Африка» в Сочи. Человек, неоднократно замеченный в связях с террористическими группировками и боевиками, назначен участником дискуссии «Безопасная Африка».

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты, политолог РФ Сергей Марков в беседе с Nation News предположил, что таким образом Хадиа надеется «переквалифицироваться» из террориста в политика.

В докладе Совбеза ООН от 2015 года о ситуации в Ливии Хадиа упоминается как главарь «Оперативного штаба революционеров Ливии», одной из сторон вооруженного конфликта в стране. В документе боевика назвали «типичным представителем ПНС», которое возглавляет Файез Сарадж. Правительство прикрывает преступные действия террористов и боевиков, в том числе запрещенных в РФ «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

Соратника похитителя россиян в Ливии не ждут на саммите Россия-Африка

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич напомнил, что ПНС поддерживает террористов, которые около пяти месяцев удерживают в тюрьме Митига двоих сотрудников фонда. Речь идет о социологе Фонда Максиме Шугалее и его переводчике Самере Хасан Али Суайфане. Малькевич написал обращение с просьбой не допустить выступления террориста на сочинском саммите.

Хадиа хочет участвовать в переговорах, чтобы «переквалицироваться» из террориста в политика, не исключает Марков. К  участию его кандидатуры в мероприятии нужно подойти очень внимательно, чтобы не дискредитировать саммит, пояснил он журналисту издания.

«Нельзя исключить, что он просто представляет группу, вовлеченную в террористическую деятельность. И в этом случае, конечно, возможность участия должна быть пересмотрена. На это нужно посмотреть очень внимательно», — заявил эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #саммит #африка #пнс

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