Заместитель секретаря ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадиа оказался участником саммита «Россия — Африка» в Сочи. Человек, неоднократно замеченный в связях с террористическими группировками и боевиками, назначен участником дискуссии «Безопасная Африка».

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты, политолог РФ Сергей Марков в беседе с Nation News предположил, что таким образом Хадиа надеется «переквалифицироваться» из террориста в политика.

В докладе Совбеза ООН от 2015 года о ситуации в Ливии Хадиа упоминается как главарь «Оперативного штаба революционеров Ливии», одной из сторон вооруженного конфликта в стране. В документе боевика назвали «типичным представителем ПНС», которое возглавляет Файез Сарадж. Правительство прикрывает преступные действия террористов и боевиков, в том числе запрещенных в РФ «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич напомнил, что ПНС поддерживает террористов, которые около пяти месяцев удерживают в тюрьме Митига двоих сотрудников фонда. Речь идет о социологе Фонда Максиме Шугалее и его переводчике Самере Хасан Али Суайфане. Малькевич написал обращение с просьбой не допустить выступления террориста на сочинском саммите.

Хадиа хочет участвовать в переговорах, чтобы «переквалицироваться» из террориста в политика, не исключает Марков. К участию его кандидатуры в мероприятии нужно подойти очень внимательно, чтобы не дискредитировать саммит, пояснил он журналисту издания.