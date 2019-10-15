Путин подарил наследному принцу Абу-Даби краснокнижного кречета
Ферму по разведению кречетов сейчас создают на Дальнем Востоке, добавил президент РФ Владимир Путин, передавая птицу наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.
«Сокол — красивейшая птица. Мы занимаемся соколиной охотой более двух тысяч лет», — поделился Мухаммед бен Заид.
Российский лидер получил ответный дар от наследного принца — макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ. Дворец считается самым древним строением в Абу-Даби и входит в культурный фонд эмиратской столицы.
«Спасибо большое», — поблагодарил Владимир Путин и пожал руку наследному принцу Абу-Даби.
Наследный принц Абу-Даби тоже получил в подарок от Путина краснокнижного белого кречета. И остался доволен: "Сокол красивейший" pic.twitter.com/Cp4MNjl7AB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 октября 2019 г.