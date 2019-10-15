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 Путин подарил наследному принцу Абу-Даби краснокнижного кречета

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби краснокнижного кречета
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19:18   15 Октября 2019
Россия

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби краснокнижного кречета

Путин подарил наследному принцу Абу-Даби краснокнижного кречета

Ферму по разведению кречетов сейчас создают на Дальнем Востоке, добавил президент РФ Владимир Путин, передавая птицу наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

«Сокол — красивейшая птица. Мы занимаемся соколиной охотой более двух тысяч лет», — поделился Мухаммед бен Заид.

Российский лидер получил ответный дар от наследного принца — макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ. Дворец считается самым древним строением в Абу-Даби и входит в культурный фонд эмиратской столицы.

«Спасибо большое», — поблагодарил Владимир Путин и пожал руку наследному принцу Абу-Даби.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #оаэ #подарок

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