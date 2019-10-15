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 США отреклись от курдов-боевиков в Сирии и передали Манбидж военной полиции РФ и САА

США отреклись от курдов-боевиков в Сирии и передали Манбидж военной полиции РФ и САА
19:01   15 Октября 2019
Весь мир

США отреклись от курдов-боевиков в Сирии и передали Манбидж военной полиции РФ и САА

США отреклись от курдов-боевиков в Сирии и передали Манбидж военной полиции РФ и САА

Сирийский город Манбидж на северо-востоке страны передан под контроль российских сил. Военные США уже экстренно эвакуировались из населенного пункта, который занимали курды-боевики. Об этом сообщает портал Newsweek со ссылкой на высокопоставленного командира в Пентагоне.

Сейчас военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) полностью взяли Манбидж под свое управление, отметили в Минобороны РФ. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы округа, уточнили в ведомстве.

США также полностью покинули пункты базирования в поселении Дадат, расположенном к северу от Манбиджа, где пролегала линия разграничения между радикальными силами курдов и протурецкими формированиями.

США отреклись от курдов-боевиков в Сирии и предали Манбидж военной полиции РФ и САА

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с ФАН выразил мнение, что США осознали политическое бессилие на этих территориях. Это побудило американцев передать зону Манбиджа российским силам и Дамаску.

«Конечно, у американцев свои мотивы, и если бы для них была выгода, то они продолжили бы финансировать SDF. Но теперь Вашингтон начинает понимать, что он уже не сможет играть какую-то влиятельную роль в регионе, тем более в союзе с курдскими боевиками», — уверен эксперт.

Перенджиев также отметил решительность турок, которые, несмотря на изначальную позицию США, все же настояли на своем и принялись отстаивать собственную безопасность.

США отреклись от курдов-боевиков в Сирии и предали Манбидж военной полиции РФ и САА

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению турецкого лидера, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #курды

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