Минюст РФ потребовал ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с требованием ликвидировать движение «За права человека», лидером которого выступает правозащитник Лев Пономарев. Об этом сообщило движение, которое ссылается на исковое заявление ведомства.

Минюст РФ потребовал не только ликвидировать общероссийское движение «За права человека» и все его структурные подразделения, но и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц за неоднократные, по мнению ведомства, нарушения российского законодательства.

Еще одна претензия Минюста РФ коснулась штрафов от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций за нарушение закона об иноагентах. Ведомство включило «За права человека» в реестр иноагентов в феврале 2019 года. При этом движение указало, что большинство штрафов Роскомнадзора обжаловали, а часть уже погасили.