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18:32   15 Октября 2019
Весь мир

Командующий ЛНА назвал преступлением задержание россиян в Триполи

Командующий ЛНА назвал преступлением задержание россиян в Триполи

Задержание двоих граждан РФ в Триполи свидетельствует о деградации ситуации в сфере безопасности и об отсутствии власти государства в столице, считает командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар. По его словам, задержание россиян, несомненно, преступление по всем параметрам.

«Похищения, аресты и убийства стали привычными событиями в Триполи, от которых в равной степени страдают как ливийцы, так и иностранцы», — цитируют командующего ЛНА РИА Новости.

Командующий ЛНА назвал преступлением задержание россиян в Триполи

Халиф Хафтар напомнил, что РФ придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, поэтому Москва не вмешивается в ливийский кризис. В то же время Россия внимательно следит за тем, что происходит в Ливии.

«Ввиду того стратегического положения, которое занимает наша страна, а также в связи с длительной историей сотрудничества между нашими странами во всех сферах», — объяснил командующий ЛНА.

Россия занимает контролирующую позицию на международной арене по отношению к ливийскому кризису и без колебаний противостоит любым международным решениям, которые, по мнению Москвы, вредят интересам ливийского народа, резюмировал Халиф Хафтар.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что сотрудников организации задержали в Триполи еще в мае 2019 года. По его словам, они занимались исключительно проведением социологических опросов, изучали гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #африка #общество #триполи

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