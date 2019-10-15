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 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

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Соратника похитителя россиян в Ливии не ждут на саммите Россия-Африка

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 США отреклись от курдов-боевиков в Сирии и передали Манбидж военной полиции РФ и САА

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18:28   15 Октября 2019
Весь мир

Сторонники независимости Каталонии протестуют против приговора лидерам движения

Сторонники независимости Каталонии протестуют против приговора лидерам движения

Протест сторонников независимости Каталонии перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицейскими. Митингующие в Барселоне заблокировали аэропорт Эль-Прат. В Льейде демонстранты перевернули ограждения в попытке добраться до местной администрации.

Участники беспорядков протестуют против приговора лидерам движения — 12-ти политикам, причастным к проведению референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Верховный суда Испании признал девятерых из них виновными в мятеже. Они получили тюремные сроки от девяти до 13 лет.

По данным местных СМИ, в ходе протестов пострадали минимум 130 человек. В аэропорту Эль-Прат отменили более ста рейсов.

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Автор: Арсений Аскольский
#испания #протесты #каталония

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