Автосалоны смогут устанавливать номера на новые машины в 2020 году

Федеральный закон, по которому автомобильные салоны смогут сами регистрировать новые автомобили, вступит в силу с 1 января 2020 года. Благодаря ему машина будет выезжать из салона уже с госномерами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения пропаганды ГУОБДД МВД России Антона Белана.

В начале августа вступил в силу закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, который разрешает регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД.

Белан пояснил, что услугу смогут оказывать автодиллеры, которые включенные в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Нововведение касается только новых машин.