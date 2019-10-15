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18:09   15 Октября 2019
Россия

Автосалоны смогут устанавливать номера на новые машины в 2020 году

Автосалоны смогут устанавливать номера на новые машины в 2020 году

Федеральный закон, по которому автомобильные салоны смогут сами регистрировать новые автомобили, вступит в силу с 1 января 2020 года. Благодаря ему машина будет выезжать из салона уже с госномерами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения пропаганды ГУОБДД МВД России Антона Белана.

В начале августа вступил в силу закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, который разрешает регистрацию новых автомобилей без посещения ГИБДД.

Белан пояснил, что услугу смогут оказывать автодиллеры, которые включенные в реестр специальных организаций, участвующих в регистрации транспортных средств. Нововведение касается только новых машин.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#закон #гибдд #номер

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