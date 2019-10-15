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Петербуржцы увидят шедевры мировой оперы на большом экране

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18:05   15 Октября 2019
Россия

Петербуржцы увидят шедевры мировой оперы на большом экране

Петербуржцы увидят шедевры мировой оперы на большом экране

Фестиваль «Digital OPERA 2.0» объединит оперу и актуальное цифровое искусство. Петербуржцы увидят шедевры мировой оперы на большом экране, а также в рамках фестиваля пообщаются с талантливыми представителями этой сферы. Организаторы используют цифровые технологии как средство донесения оперы до слушателей и зрителей.

Генеральный продюсер и автор идеи фестиваля Надежда Абрамова объяснила, что популяризировать оперное искусство среди молодежи решили при помощи современных цифровых технологий. По ее словам, опера ассоциируется со зрелым возрастом, а в молодости больше востребованы другие жанры.

«Но именно благодаря новым современным цифровым воплощениям оперы мы притягиваем молодую аудиторию», – сказала Абрамова.

Основные мероприятия фестиваля «Digital OPERA 2.0» пройдут с 9 по 12 ноября в киноцентре «Родина», в Эрмитажном и Михайловском театрах. Полную афишу фестиваля можно посмотреть на сайте. Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #искусство #опера

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