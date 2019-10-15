Фестиваль «Digital OPERA 2.0» объединит оперу и актуальное цифровое искусство. Петербуржцы увидят шедевры мировой оперы на большом экране, а также в рамках фестиваля пообщаются с талантливыми представителями этой сферы. Организаторы используют цифровые технологии как средство донесения оперы до слушателей и зрителей.

Генеральный продюсер и автор идеи фестиваля Надежда Абрамова объяснила, что популяризировать оперное искусство среди молодежи решили при помощи современных цифровых технологий. По ее словам, опера ассоциируется со зрелым возрастом, а в молодости больше востребованы другие жанры.