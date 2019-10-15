Санкции США против Турции из-за борьбы с радикалами в САР раскритиковали в Германии

Американские санкции против Турции, которая проводит в Сирии операцию против радикальных бандформирований курдов, раскритиковал вице-канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Германский чиновник считает, что такое решение Вашингтон обязан был согласовать с Брюсселем. По его мнению, действия по поводу «Источника мира» необходимо координировать на международном уровне.

«Это самое важное в этой ситуации. Это также относится и к Европейском союзу», — добавил вице-канцлер.

Войну на сирийской территории нужно остановить. К тому же, официальный Берлин не думает о прекращении поставок вооружения Анкаре.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.