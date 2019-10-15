Катар связал операцию Турции против курдов-боевиков с небезопасностью границ Сирии

Официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр заявила, что боевые действия в Сирии ведет не только Турция. Сирийские границы небезопасны для соседей. Такое мнение она выразила на дискуссии в рамках Глобального форума по безопасности в Дохе во вторник, 15 октября.

Аль-Хатыр подчеркнула, что Турция наравне с государствами антитеррористической коалиции сыграла положительную роль в борьбе с боевиками «Исламского государства» (запрещена в РФ).

«Сирия уже восемь лет находится в состоянии войны, и мы видим множество внешних игроков, сил, которые присутствуют на ее территории. Границы САР небезопасны, и некоторые ее соседи считают, что оттуда исходит угроза их безопасности» — отметила дипломат.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению турецкого лидера, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.