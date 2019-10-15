Мины времен Великой Отечественной нашли у железной дороги под Белгородом

Рабочий обнаружил около 50 мин времен Великой Отечественной в лесу у железной дороги в городе Валуйки, сообщил во вторник, 15 октября, представитель пресс-службы МЧС​​​ РФ по Белгородской области. По его словам, работник железной дороги незамедлительно сообщил полицейским об опасной находке.

Выехавшие к месту случившегося взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли 16 минометных мин 82-мм калибра и 31 минометную мину 122-мм калибра времен Великой Отечественной. Боеприпасы вывезли и ликвидировали на специальном полигоне. Спасатели напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Соблюдая это правило, человек сохранит жизнь и поможет предотвратить несчастный случай. В городе Валуйки Белгородской области обнаружены #взрывоопасные #предметыhttps://t.co/H9sg6wazD4 — МЧС Белгород (@MchsBelgorod) 15 октября 2019 г.