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17:40   15 Октября 2019
Россия

Мины времен Великой Отечественной нашли у железной дороги под Белгородом

Мины времен Великой Отечественной нашли у железной дороги под Белгородом

Рабочий обнаружил около 50 мин времен Великой Отечественной в лесу у железной дороги в городе Валуйки, сообщил во вторник, 15 октября, представитель пресс-службы МЧС​​​ РФ по Белгородской области. По его словам, работник железной дороги незамедлительно сообщил полицейским об опасной находке.

Выехавшие к месту случившегося взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли 16 минометных мин 82-мм калибра и 31 минометную мину 122-мм калибра времен Великой Отечественной. Боеприпасы вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.

Спасатели напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Соблюдая это правило, человек сохранит жизнь и поможет предотвратить несчастный случай.

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Автор: Анатолий Кубарев
#вов #боеприпасы #общество #белгород

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