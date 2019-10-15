Турецкая операция «Источник мира», которая проходит в Сирии и направлена против курдских бандформирований, станет центральной темой на заседании Совета Безопасности ООН 16 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша запросили обсуждение военной операции Турции в ходе консультаций, запланированных на среду», — уточнил он.

9 октября Анкара объявила о старте военной операции «Источник мира», которая носит антитеррористический характер, в восточной части Сирии. Как отмечал глава Турции Тайип Эрдоган, она направлена против Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в его государстве, и террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Целью «Источника мира» стало уничтожение коридора боевиков, который пытались проложить вдоль границы. Помимо этого, турецкая сторона намерена достичь мира и стабильности в регионе, прежде всего в приграничной зоне и на трассе М4.

Вооруженные формирования курдов захватили ряд территорий в восточной части Сирии, чтобы «освободить» их от ИГ*. Однако они стали давить на арабское население, подвергая их не только насилию, но и дискриминации. Стоит отметить, что боевики не вели боевых действий против членов «Исламского государства»*, в отличие от САА и Воздушно-космических сил РФ. Вместо этого, они переманивали террористов к себе, ликвидируя лишь самых радикальных из них.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена на территории России.