Финал Лиги чемпионов в Турции хотят перенести из-за антитеррористической операции в САР

Финал Лиги чемпионов в Турции хотят перенести из-за антитеррористической операции против курдов-террористов в Сирии. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува.

По его словам, сейчас организация будет рассматривать такое предложение. Он также отметил, что многие эксперты и болельщики хотели бы перенести место проведения финала Лиги чемпионов из Стамбула в другую страну.

«Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков», — резюмировал вице-президент УЕФА Мишель Ува.

Кроме того, Ува рассказал, что болельщики недовольны поведением футболистов Турции после голов. По его словам, людей пугает, что сборная Турции использует военное приветствие, такое было несколько раз.

Турция начала проведение антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии, она направлена против курдских бандформирований и террористов ИГ (запрещена в РФ). Основная цель — создание безопасного пространства на границе Сирии и Турции. Курдские радикалы захватили северную часть Сирии под предлогом борьбы с террористами, при этом сами стали убивать мирное население и навязывать свой уклад жизни.