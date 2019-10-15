Исламоведы объяснили эффектный прием Путина в арабских странах

Российский лидер Владимир Путин за последние два дня посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ. Президента России встретили эффектно: с машинами «ДПС», истребителями и скакунами. Исламоведы объяснили «360», почему Путина приняли так радушно.

Арабист-регионовед, исламовед Павел Густерин рассказал, что продемонстрированное уважение к президенту — не что иное, как «восточная помпезность» и демонстрация хорошего отношения.

«Это восточная вежливость, за которой ничего не стоит. Не стоит обольщаться и строить иллюзии по поводу арабских стран», — считает специалист.

По словам эксперта, прорыва в отношениях стран ждать не стоит. При этом он отметил, что сейчас Россия действительно сближается с арабским востоком.

«Но это не значит, что мы теперь будем навсегда на одном и том же уровне отношений», — пояснил он.

С таким мнением частично не согласен доктор исторических наук, арабист и исламовед Дмитрий Микульский. Он подчеркнул, что в арабском мире Россия пользуется очень большим авторитетом, поэтому приемы могли быть искренними.

Путин посетил Эр-Рияд 14 октября. Кортеж президента из аэропорта сопровождала конница с флагами. На следующий день автомобиль главы государства уже в Абу-Даби сопровождали машины Mercedes с кириллической надписью ДПС.