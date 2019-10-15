Власти Испании приостановят выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию из-за антитеррористической операции против радикальных курдов в Сирии. Об этом сообщает министерство иностранных дел Испании.

Правительство королевства попросило Анкару прекратить военные действия в Сирии. Также МИД Испании подчеркивает, что для Турции будет прекращена выдача новых экспортных лицензий на военную технику, которую вооруженные силы Турции могут использовать на северо-востоке Сирии. В Мадриде считают, что ситуацию с радикальными курдами нужно урегулировать политическим и дипломатическим путем, а не при помощи военных действий.

9 октября вооруженные силы Турции начали проведение антитеррористической операции на северо-востоке Сирии. Действия направлены против военизированных отрядов курдов и террористов ИГ (запрещена в РФ). Анкара проводит операцию для создания зоны безопасности на границе с Сирией. Как заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, после антитеррористической операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в республике, смогут вернуться домой.