Информацию о задержании россиянки Анны Богачевой в Минске «Политике Сегодня» прокомментировала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Никто никого экстрадировать не будет... <...> Мы, конечно же, в свою очередь запросили информацию во всех белорусских профильных структурах (МВД и т.д.), которые потенциально могли участвовать в данных процессах, и получили однозначные отрицательные ответы. <...> Фамилия российской гражданки Богачевой у нас присутствует исключительно в базах данных», — заявила Эйсмонт.

По словам представителя белорусского президента, в Минске россиянам всегда рады, здесь они могут чувствовать себя в безопасности.

«Что же касается Беларуси — поверьте, россияне приезжали, приезжают и будут приезжать к нам абсолютно спокойно, несмотря на то, что пишут в интернете», — подчеркнула Эйсмонт.

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источник, в минувшее воскресенье Анну Богачеву задержали в Минске по запросу американской стороны. В столицу республики россиянка приехала с мужем и ребенком и остановилась в гостинице. За океаном Богачева проходит подозреваемой по делу о так называемом вмешательстве в выборы президента. В свою очередь посольство РФ в Белоруссии сообщило, что Богачева находится на свободе.