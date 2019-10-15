Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала данные о задержании россиянки по запросу США
Информацию о задержании россиянки Анны Богачевой в Минске «Политике Сегодня» прокомментировала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«Никто никого экстрадировать не будет... <...> Мы, конечно же, в свою очередь запросили информацию во всех белорусских профильных структурах (МВД и т.д.), которые потенциально могли участвовать в данных процессах, и получили однозначные отрицательные ответы. <...> Фамилия российской гражданки Богачевой у нас присутствует исключительно в базах данных», — заявила Эйсмонт.
По словам представителя белорусского президента, в Минске россиянам всегда рады, здесь они могут чувствовать себя в безопасности.
«Что же касается Беларуси — поверьте, россияне приезжали, приезжают и будут приезжать к нам абсолютно спокойно, несмотря на то, что пишут в интернете», — подчеркнула Эйсмонт.
Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источник, в минувшее воскресенье Анну Богачеву задержали в Минске по запросу американской стороны. В столицу республики россиянка приехала с мужем и ребенком и остановилась в гостинице. За океаном Богачева проходит подозреваемой по делу о так называемом вмешательстве в выборы президента. В свою очередь посольство РФ в Белоруссии сообщило, что Богачева находится на свободе.
Российская гражданка Анна Богачева, о «ситуации» с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы Посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе.— Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) 15 октября 2019 г.