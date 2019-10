США ввели санкции против Турции ради удовлетворения американского электората

Военизированные отряды курдов, против которых Турция проводит антитеррористическую операцию в Сирии, сотрудничали с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), напомнила политолог Наталия Елисеева.

В комментарии Федеральному агентству новостей она объяснила, что США в связи с внутренними проблемами и переносом внимания на Иран решили абстрагироваться от решения сирийской проблемы. По ее словам, США ввели санкции больше для фона, чтобы удовлетворить американский электорат.

This destabilizing operation by Turkey continues, and has now created a growing and disastrous humanitarian crisis. We remain committed to a political solution to the conflict in Syria in line with UNSCR 2254. Turkey’s unilateral actions led to these sanctions. pic.twitter.com/5qWvjyLPYD