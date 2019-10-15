США ввели санкции против Турции ради удовлетворения американского электората

Военизированные отряды курдов, против которых Турция проводит антитеррористическую операцию в Сирии, сотрудничали с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), напомнила политолог Наталия Елисеева.

В комментарии Федеральному агентству новостей она объяснила, что США в связи с внутренними проблемами и переносом внимания на Иран решили абстрагироваться от решения сирийской проблемы. По ее словам, США ввели санкции больше для фона, чтобы удовлетворить американский электорат.

«У Трампа сейчас свои проблемы, чтобы еще и Сирией заниматься», — сказала Наталия Елисеева.

This destabilizing operation by Turkey continues, and has now created a growing and disastrous humanitarian crisis. We remain committed to a political solution to the conflict in Syria in line with UNSCR 2254. Turkey’s unilateral actions led to these sanctions. pic.twitter.com/5qWvjyLPYD — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 октября 2019 г.

Ранее курды из бандформирований захватили часть сирийских территорий под предлогом борьбы с террористами. Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке САР, чтобы вытеснить военизированные отряды курдов.

Цель — освободить территории от боевиков, создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы и предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара выступает за обеспечение территориальной целостности Сирии и не собирается менять демографическую обстановку в регионе.