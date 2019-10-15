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 Катар связал операцию Турции против курдов-боевиков с небезопасностью границ Сирии

Катар связал операцию Турции против курдов-боевиков с небезопасностью границ Сирии
17:01   15 Октября 2019
Весь мир

США ввели санкции против Турции ради удовлетворения американского электората

США ввели санкции против Турции ради удовлетворения американского электората

Военизированные отряды курдов, против которых Турция проводит антитеррористическую операцию в Сирии, сотрудничали с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), напомнила политолог Наталия Елисеева.

В комментарии Федеральному агентству новостей она объяснила, что США в связи с внутренними проблемами и переносом внимания на Иран решили абстрагироваться от решения сирийской проблемы. По ее словам, США ввели санкции больше для фона, чтобы удовлетворить американский электорат.

«У Трампа сейчас свои проблемы, чтобы еще и Сирией заниматься», — сказала Наталия Елисеева.

Ранее курды из бандформирований захватили часть сирийских территорий под предлогом борьбы с террористами. Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке САР, чтобы вытеснить военизированные отряды курдов.

Цель — освободить территории от боевиков, создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы и предотвратить передвижения террористов по трассе М-4. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара выступает за обеспечение территориальной целостности Сирии и не собирается менять демографическую обстановку в регионе.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #курды #весь мир

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