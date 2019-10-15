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17:14   15 Октября 2019
Россия

В Госдуме намерены выяснить причины задержания россиянки в Минске по ложным обвинениям США

В Госдуме намерены выяснить причины задержания россиянки в Минске по ложным обвинениям США

Депутат Государственной думы Александр Шерин намерен обратиться в российское министерство иностранных дел, чтобы выяснить обстоятельства недавнего инцидента с россиянкой Анной Богачевой в Минске. Об этом он сообщил в интервью «Федеральному агентству новостей».

Напомним, что девушка, на которую в прошлом году наложили американские санкции, была арестована по запросу Интерпола в одной из минских гостиниц. Как уточнял ее адвокат, инцидент произошел в рамках голословных обвинений против России во «вмешательстве» в выборы США три года назад.

Делом о «русском следе» занималась команда теперь уже бывшего спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера. Два года пустых обвинений и 30 миллионов долларов налогов не помогли им найти доказательств выдуманного «сговора с русскими».

В Госдуме намерены выяснить причины задержания россиянки в Минске по ложным обвинениям США

Хотя история и закончилась хэппи-эндом, а Богачева осталась на свободе, невольно задаешься вопросом: не уж то США так просто могут ввести санкции против какого-нибудь высокопоставленного чиновника, например премьер-министра Дмитрия Медведева или главы Совфеда Валентины Матвиенко, а когда он будет находиться за рубежом, просто задержать его по запросу Интерпола? Шерин не уверен, что такой сценарий может воплотиться в жизнь, однако не исключил его целиком.

«Я… уверен, что мы должны гражданина Российской Федерации защищать всеми силами и средствами, независимо от его фамилии и должности», — подчеркнул он.

В Госдуме намерены выяснить причины задержания россиянки в Минске по ложным обвинениям США

Вместе с тем, парламентарий считает эту ситуацию возмутительной и даже странной. Подобные действия, когда Союзное государство задерживает россиянина по запросу Вашингтона, — недопустимы, подчеркнул депутат.

«Если бы белорусская сторона задержала какого-нибудь вора в законе и выдворила его, это было бы понятно для меня. Но когда они это сделали по запросу США, то я, как депутат Государственной думы, буду направлять запрос, для того чтобы выяснить обстоятельства и детали этого дела. Я должен получить доступ к этой информации, в том числе от нашего МИД, как это было вообще допущено», — заявил собеседник агентства.

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Автор: Анна Манц
#сша #госдума #задержание #белоруссия #мид рф #шерин #богачева

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