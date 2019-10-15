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Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

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Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

Пресс-секретарь Лукашенко опроверг вброс о задержании россиянки в Минске по запросу США

 Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США

Депутат Госдумы связал задержание россиянки в Минске с происками пособников США
Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

 Эквадорские власти отменили повышение цен на транспорт

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16:47   15 Октября 2019
Весь мир

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов в Сирии. Известно, что речь шла об антитеррористической операции в САР, но детали телефонных переговоров не приводятся.

Переговоры Чавушоглу и Помпео являются первыми после того, как Анкара начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии против курдских радикалов из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов ИГ (запрещена в РФ). Операция началась в среду, 9 октября. Основная цель Анкары — создание зоны безопасности на границе Сирии и Турции. 

Помпео и Чавушоглу провели переговоры на фоне турецкой операции против курдов-террористов

Курдские боевики захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористами. Сами же не воевали с ними, а договаривались о захвате территорий. Курдские радикалы избивали местных жителей, убивали их под предлогом борьбы с ИГ (запрещена в РФ), издевались над людьми, заставляли детей изучать их язык, навязывали свои условия жизни. Действия курдских радикалов поспособствовали тому, что в Сирии появились так называемые спящие ячейки террористов, которые в любое время могут начать боевые действия. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #политика #чавушоглу #весь мир #помпео

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