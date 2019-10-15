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16:55   15 Октября 2019
Весь мир

САА показала первые кадры освобожденного от курдов из бандформирований Манбиджа

САА показала первые кадры освобожденного от курдов из бандформирований Манбиджа

Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над городом Манбидж на севере Сирии и близлежащими территориями. Населенный пункт контролировали вооруженные формирования из радикальных курдов, против которых проводит антитеррористическую операцию Турция.

Сирийские военные опубликовали первые фотографии из освобожденного Манбиджа. Сейчас подразделения САА укрепляют позиции в районе города, а также перебрасывают тяжелую бронетехнику и вооружение.

Власти Сирии решили разместить подразделения сирийской армии на границе с Турцией 13 октября. На следующий день САА заняли несколько городов на северо-востоке страны, которые ранее находились под контролем курдских боевиков.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению турецкого лидера, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция #курды

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