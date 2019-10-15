Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над городом Манбидж на севере Сирии и близлежащими территориями. Населенный пункт контролировали вооруженные формирования из радикальных курдов, против которых проводит антитеррористическую операцию Турция.

Сирийские военные опубликовали первые фотографии из освобожденного Манбиджа. Сейчас подразделения САА укрепляют позиции в районе города, а также перебрасывают тяжелую бронетехнику и вооружение.

Власти Сирии решили разместить подразделения сирийской армии на границе с Турцией 13 октября. На следующий день САА заняли несколько городов на северо-востоке страны, которые ранее находились под контролем курдских боевиков.

Напомним, 9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористический операции на северо-востоке Сирии, направленной против курдских бандформирований, в частности, против Рабочей партии Курдистана (РПК). Боевики убивали местных жителей под предлогом зачистки от террористов, а также устанавливали свои порядки. Сейчас Анкара хочет создать зону безопасности на границе с Сирией.

По мнению турецкого лидера, после военной операции сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции, смогут вернуться домой.